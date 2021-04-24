Стало известно, что стало с девочкой-подростком, которую искали двое суток

Девочка была в Новосемейкино у своих знакомых Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

14-летняя девочка-подросток ушла из дома 21 апреля, родители не смогли с ней связаться и обратились в полицию. Ориентировку с ее фотографией и описанием разослали всем патрулям, к поискам подключились сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних и оперативники уголовного розыска. Они опросили родственников, друзей и знакомых «потеряшки».

Вместе с ними территорию вокруг ее дома, торговые центры и заброшенные здания прочесывали волонтеры из общественной организации «Лиза Алерт». Поиски длились почти двое суток.

Как сообщает пресс-служба областной полиции, в итоге вчера девочку-подростка обнаружили. Она находилась в Новосемейкино у своих знакомых. Ее вернули домой живой и невредимой. Что стало причиной побега, пока не ясно, но теперь семья будет стоять на учете, с ней будут работать полицейские, органы и опеки и, вероятно, психологи.

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