Почти восемь тысяч человек в Самарской области приняли участие в субботниках

Очень важно уделять внимание не только живым, но и памяти тех, кто погиб за Родину Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Сегодня в Самарской области прошли субботники, в которых приняли участие студенты, чиновники, депутаты, участники движения «Волонтеры Победы» и обычные люди – всего более 7900 человек.

Вооружившись метлами, граблями, а также водой и тряпками, по всему региону жители занимались уборкой не только собственных дворов, близлежащих парков и скверов, но и приводили в порядок мемориалы, которые когда-то установили в память о героях Великой Отечественной войны. За один день удалось охватить около 200 стелл, памятников и захоронений фронтовиков.

- Это наш святой долг и прямая обязанность– заботиться не только о ныне здравствующих ветеранах, но и помнить о тех, кого уже с нами нет. Только мы можем сохранить их светлую память и память и передать историю Великой Победы будущим поколениям, - отметил руководитель фракции «Единой России» в Самарской губернской думе Александр Живайкин. Он принимал участие в субботнике, который проходил в Кинельском районе. Там он помог жителям Бобровки убрать прошлогоднюю траву и мусор возле памятника односельчанам, которые не вернулись домой с фронта во время Великой Отечественной войны.

Сегодня же в Тольятти почтили память Героя Советского Союза Василия Жилина: в боях на Западной Двине он не только раз за разом поднимал своих бойцов в атаку, но и смог поймать на лету гранату, которую бросили фашисты, и «отправить» ее обратно в стан врага. Сегодня жители города очистили и обновили стеллу в память о его подвиге.