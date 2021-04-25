Под Самарой припаркованный автомобиль наехал на пешехода

Халатность водителя обернулась травмами для пешехода Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Необычное ДТП произошло в Сызрани днем в субботу, 24 апреля. 31-летний водитель припарковал свою «Лада Гранту» на ул.Советской. НО автомобиль неожиданно тронулся с места и наехал на пешехода- молодого человека, который спокойно шел мимо по тротуару.

- Водитель не обеспечил постоянный контроль за собственным транспортным средством, - пояснили в ГУ МВД по Самарской области. – И допустил самопроизвольное движение автомобиля. По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Пострадавшему пешеходу понадобилась помощь медиков, он вынужден был обратиться в больницу.