В Самарской области коронавирусом заразились еще 188 человек

Число заболевших в регионе по-прежнему растет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области число заболевших коронавирусом 25 апреля 2021 года увеличилось еще на 188 человек. Такую статистику приводит портал Стопкронавирус.рф.

Согласно опубликованным данным, за сутки прирост заболевших составил 188 жителей региона. Выздоровели от COVID-19 и выписались чуть меньше – 180 человек. Общее число заболевших с начала пандемии в Самарской области достигло 60621 человек, выздоровели 57750 человек.

Выросла и статистика смертности от коронавируса. Согласно опубликованным данным, число умерших от этой инфекции в регионе пополнилось девятью новыми жертвами и достигло 1437 человек.