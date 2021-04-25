В 2021 году в Самарской области жилищные условия улучшат 866 молодых семей

Молодые семьи могут претендовать на поддержку по госпрограммам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в 2021 году улучшат жилищные условия 866 молодых семей. На это предусмотрено 762,2 миллиона рублей из бюджетов всех уровней. На данный момент в очереди на улучшение условий стоит 10 611 семей, рассказали журналисту "КП-Самара" в министерстве социально-демографической и семейной политики региона.

- Претендовать на участие в программе могут молодые семьи, в том числе те, где один из супругов не является гражданином РФ, имеющие одного и более детей и неполные молодые семьи. Главное условие - возраст одного из супругов не более 35 лет, - отмечают в министерстве.

Для того, чтобы встать в очередь, семьям нужно обращаться в администрацию муниципального образования по месту жительства. Также семьям, которые выбывают из программы из-за достижения супругами возраста 36 лет, положена новая мера поддержки - предоставление социальных выплат за пользование ипотечным жилищным кредитом. На такую помощь могут претендовать семьи с детьми до 18 лет.

- Средний размер социальной выплаты составляет около 91 063 рублей (для семьи из четырех человек, проживающей в г.о.Тольятти, 132 026,4 руб.), - сообщили в министерстве.