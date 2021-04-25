В самарском океанариуме отметили всемирный день пингвинов

Самарских пингвинов поздравили со Всемирным днем пингвинов Фото: Наталья АРТЯКОВА

В самарском океанариуме, 25 апреля, прошёл праздник, посвящённый пингвинам. Для посетителей океанариума провели увлекательную экскурсию в мир этих удивительных птиц, разыграли призы, а для виновников торжества - пингвинов Гумбольдта, сотрудники приготовили праздничный рыбный торт.

В самарском океанариуме живёт целая семья пингвинов Гумбольдта. Они родились в 2019 году в Германии, а после их привезли в Самару. Эти птицы уникальные и очень редкие, экскурсовод поделился с посетителями некоторыми интересными фактами их жизни.

- Пингвины Гумбольдта - это очень редкий вид птиц. В Европе их всего 12 особей, в нашем самарском океанариуме их четыре, - рассказала сотрудник океанариума.

Пингвины этого вида могут развивать скорость под водой до 36 км/ч, а ещё эти птицы не станут есть рыбу, которая нарезана на кусочки, они предпочитают заглатывать её целиком.

Для гостей океанариума провели показательное кормление пингвинов. Сотрудники океанариума приготовили для своих подопечных сюрприз - торт из рыбы. Пингвинам такой подарок пришёлся по душе, они один за другим подходили к сотруднику, чтобы получить заветную рыбку.

Сотрудники океанариума приготовили для пингвинов сюрприз - праздничный торт из рыбы Фото: Наталья АРТЯКОВА

В конце праздника для маленьких гостей провели познавательную викторину. Дети и их родители отвечали на вопросы ведущей, а после все участники получили памятные подарки. Победительница викторины, которая ответила на большее количество вопросов, в подарок получила большого плюшевого пингвина.