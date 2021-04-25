Более трех тысяч тонн мусора вывезут с незаконных свалок Кировского района Самары

Подрядчики уже приступили к работе. Фото: администрация Самары.

Более 3,5 тысяч тонн мусора собираются вывезти с незаконных свалок в Кировском районе Самары. Такую информацию озвучили в мэрии Самары.

Работы стартовали уже 23 апреля. Первоначальной точкой стала площадка около дома по ул.Ташкентской, 173. Здесь образовалась стихийная незаконная свалка после сноса гаражного массива. Он был ликвидирован еще в преддверии проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году. Тогда здесь снесли более 1200 незаконных гаражей. В прошлом году власти демонтировали и увезли еще около 200 гаражей без документов, и работу планируют продолжить.

- После демонтажа незаконных гаражей образовалось много мусора. По предварительным оценкам, его объем составляет около 3,5 тысяч тонн, - сообщили в мэрии. – В первый день подрядчик вывез около 200 тонн. Полностью ликвидировать свалку планируется до конца весны.