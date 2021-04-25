Губернатор Дмитрий Азаров поздравил с 90-летием основоположника социологии в Самарской области

Евгений Молевич много лет отдал работе в самарском университете. Фото: ssau.ru

Губернатор Дмитрий Азаров поздравил с 90-летним юбилеем профессора Самарского университета Евгения Молевича. Евгений Фомич по праву считается основоположником социологии в регионе.

- За годы созидательного труда вы зарекомендовали себя профессионалом высочайшего уровня, мудрым педагогом и наставником, авторитетным экспертом, - отметил в поздравительной телеграмме глава региона. - Ваш вклад в укрепление образования, совершенствование общественных наук, социально-экономическое развитие Самарской области и воспитание грамотных, социально активных граждан трудно переоценить. Выражаю глубокую признательность за Ваш многолетний самоотверженный труд во благо общества, преданность делу и воспитание молодежи.

Дмитрий Азаров выразил уверенность, что обширные знания и богатый опыт Евгения Молевича и впредь будут способствовать принятию важных для жителей региона вопросов, процветанию региона и страны в целом, и пожелал профессору крепкого здоровья и благополучия.

Евгений Молевич – один из основоположников социологии в Самарском университете, создатель социологического факультета вуза, бессменный заведующий кафедры социологии и политологии.