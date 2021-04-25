«Устроили массовую коргию!»: в Тольятти владельцы собак удивили прохожих

Четвероногие красавцы никого не оставили равнодушными. Фото: Любовь Шабалина.
В Тольятти владельцы корги организовали встречу своих питомцев, чем немало растрогали прохожих. Она прошла около Речного вокзала города. Сообщения о встрече появились в соцсетях.
- Прохожие были приятно удивлены кучей королевских особей в одном месте! – пишут очевидцы.
Сообщение и фото собачек вызвали шквал комментариев. Некоторые комментаторы поинтересовались, убрали ли собачники за своими питомцами экскременты. Но большинство оказались совершенно очарованы.
- Ми-ми-ми метр взорвался, - пишет Максим Животов.
- Слишком много милоты на один квадратный метр! – солидарна с ним Александра Матвеева.
Не обошлось и без неизбежных каламбуров.
- В Тольятти на речнике устроили массовую коргию, - отмечает Юрий Головин.
Также тольяттинцы предложили устроить такую же встречу чихуахуа или шпицев.