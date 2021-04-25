«Устроили массовую коргию!»: в Тольятти владельцы собак удивили прохожих

Четвероногие красавцы никого не оставили равнодушными. Фото: Любовь Шабалина.

В Тольятти владельцы корги организовали встречу своих питомцев, чем немало растрогали прохожих. Она прошла около Речного вокзала города. Сообщения о встрече появились в соцсетях.

- Прохожие были приятно удивлены кучей королевских особей в одном месте! – пишут очевидцы.

Сообщение и фото собачек вызвали шквал комментариев. Некоторые комментаторы поинтересовались, убрали ли собачники за своими питомцами экскременты. Но большинство оказались совершенно очарованы.

- Ми-ми-ми метр взорвался, - пишет Максим Животов.

- Слишком много милоты на один квадратный метр! – солидарна с ним Александра Матвеева.

Не обошлось и без неизбежных каламбуров.

- В Тольятти на речнике устроили массовую коргию, - отмечает Юрий Головин.

Также тольяттинцы предложили устроить такую же встречу чихуахуа или шпицев.