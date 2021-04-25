Тольяттинскую гандбольную «ЛАДУ» возглавила олимпийская чемпионка Ирина Близнова

Ирину Близнову официально представили в качестве нового руководителя клуба. Фото: мэрия Тольятти

Тольяттинский гандбольный клуб «ЛАДА» возглавила Ирина Близнова. Нового руководителя команды официально представили 25 апреля на встрече с министром спорта Самарской области Сергеем Кобылянским. Сообщается, что Ирина Близнова заняла пост генерального директора клуба.

Ирину Близнову и в клубе, и в Тольятти знают очень хорошо. Прославленная тольяттинская гандболистка, Олимпийская чемпионка, она пользуется заслуженной любовью и болельщиков, и спортсменов.

Пост спортивного директора клуба занял Антон Анташев, который ранее занимал должность советника директора клуба.