Тепла не будет? Самарцам рассказали о погоде в начале рабочей недели

Снимать куртки и загорать пока рановато Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарцам рассказали о погоде в начале новой рабочей недели. Прогноз озвучили синоптики Приволжского гидрометцентра.

По прогнозам специалистов, надеяться на возвращение жаркой погоды и солнечных дней пока преждевременно. Погода будет держаться умеренно прохладной и дождливой с сильным ветром.

Ночью с воскресенья на понедельник местами по области даже ожидаются заморозки – температура будет держаться в пределах -1...+4 °C, будет дуть сильный юго-западный ветер, его порывы составят до 15-20 м/с. Днем в понедельник сильный ветер сохранится, воздух прогреется до +10...+15 °C.

Сохранится прохладная погода и в последующие дни. Во вторник и среду температура воздуха ночью составит всего +1...+6 °C. Днем пройдут небольшие дожди, будет дуть юго-западный ветер со скоростью 7-12 м/с. Воздух во вторник прогреется до 10...15 °C, в среду – всего до 8...13 °C. Так что снимать куртки и загорать пока рановато.