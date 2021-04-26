Самарская ракета «Союз-2.1б» со спутниками OneWeb стартовала с космодрома Восточный

Ракета-носитель успешно стартовала с космодрома Восточный

Ракета-носитель «Союз-2.1б», созданная в ракетно-космическом центре «Прогресс» в Самаре, стартовала с космодрома Восточный.

Пуск был выполнен в ночь на понедельник, 26 апреля, в 1:23 по московскому времени. Ракета вывела на орбиту высотой 450 км 36 спутников OneWeb.

В конце этого года OneWeb планирует начать предоставлять коммерческие услуги спутниковой связи, а в следующем – обеспечить широкополосный доступ в интернет по всей планете, обеспечив полный охват Земли.

Как сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, пуск прошел штатно, отделение головного блока с 36-ю космическими аппаратами прошло в расчетное время.