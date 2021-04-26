В Самаре в понедельник ожидается прохладная погода

В Самаре пока прохладно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 26 марта, в Самаре ожидается не более +15 градусов, сообщают в Приволжском УГМС.

По данным синоптиков, влияние атлантического антициклона в Самарской области снижается, в результате чего осадков станет меньше. Тем не менее, небольшие дожди по области прогнозируют во вторник и среду.

Теплее +15 градусов в первой половине недели не ожидается, а среду даже еще немного похолодает. В ночное время будет +6 градусов, а в некоторых районах области - всего +1.

Местами возможен юго-западный ветер со скоростью 7-12 м/с.