За 2020 год в Самарской области усыновили 79 детей

В регионе продолжают усыновлять детей

В Самарской области за 2020 год было усыновлено 79 детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. Эта работа не останавливалась даже из-за пандемийных ограничений, когда были невозможы личные встречи, знакомства и гостевые проживания в семье. Об этом журналисту КП-Самара рассказали в министерстве социально-демографической и семейной политики.

- С апреля по август 2020 года временно мы останавливали личный прием граждан, где обсуждались вопросы постановки на учет в региональный банк данных о детях. Также не выдавались направления на посещение детей-сирот в организациях, - уточнили в министерстве.

При этом информацию все же можно было получить по почте или по телефону. Подбор происходил, а направление на посещение выдавалось уже после снятия ограничительных мер. Также в министерстве рассказали, что реабилитационные центры инвалидов работали в 2020 году дистанционно, например, так действовали сурдопереводчики. В данный момент все стационарные учреждения социального обслуживания работают в режиме полной изоляции, с заходом работников на 2-недельную смену.