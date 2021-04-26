В Тольятти телефонные мошенники обманули директора фирмы на 35 тысяч рублей

Мошенники обманули директора тольяттинской компании на 35 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти телефонные мошенники обманули директора одной из компаний на 35 тысяч рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полиции, мошенники ввели в заблуждение 41-летнего директора фирмы и под предлогом продажи аксессуаров для сотовых телефонов вынудили перевести на их счет 35 тысяч рублей.

Как только мошенники получили перевод, на связь они больше не выходили. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

В полиции призывают всех быть бдительными и не поддаваться на уловки злоумышленников, требующих куда-то переводить деньги в срочном порядке. В таком случае нужно сразу завершать разговор.