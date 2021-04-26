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Общество26 апреля 2021 8:04

Сегодня открывается для посещения Ботанический сад в Самаре

Посетить сад можно только по будням
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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Ботанический сад в Самаре открыли для посещения

Ботанический сад в Самаре открыли для посещения

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 26 апреля, открывается для посещения Ботанический сад в Самаре.

Во время подготовки Ботанического сада для приема посетителей расчистили дендрарий, убрали с дорожек опавшие листья. В саду высадили голубые ели, новые кустарники, которые будут красиво цвести.

В дальнейшем у центрального входа сделают новы ландшафтные уголки с экзотическими растениями и цветами.

Ботанический сад можно посетить в понедельник, вторник, четверг и пятницу с 10:00 до 19:00, в среду - с 14:00 до 19:00.

По предварительной записи проводят экскурсии для групп от 10 человек.