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Происшествия26 апреля 2021 8:55

В Сызрани машина поехала сама и сбила пешехода на тротуаре

Пострадавший с травмами обратился в больницу
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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Полицейские выясняют, почему в Сызрани автомобиль поехал сам

Полицейские выясняют, почему в Сызрани автомобиль поехал сам

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сызрани припаркованный автомобиль поехал сам и сбил пешехода на тротуаре.

По данным ГУ МВД России по Самарской области, в выходные водитель припарковал "Ладу Гранту" на улице Советской. Оказавшись без водителя, автомобиль, тем не менее, сумел самостоятельно начать движение и заехал на тротуар, где как раз шли люди. В итоге машина наехала на 31-летнего пешехода.

С различными травмами пострадавший обратился в больницу. По факту случившегося проводится проверка, полицейские выясняют, что стало причиной аварии.

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