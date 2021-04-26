В Сызрани машина поехала сама и сбила пешехода на тротуаре

Полицейские выясняют, почему в Сызрани автомобиль поехал сам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сызрани припаркованный автомобиль поехал сам и сбил пешехода на тротуаре.

По данным ГУ МВД России по Самарской области, в выходные водитель припарковал "Ладу Гранту" на улице Советской. Оказавшись без водителя, автомобиль, тем не менее, сумел самостоятельно начать движение и заехал на тротуар, где как раз шли люди. В итоге машина наехала на 31-летнего пешехода.

С различными травмами пострадавший обратился в больницу. По факту случившегося проводится проверка, полицейские выясняют, что стало причиной аварии.