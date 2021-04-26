В Самаре запустят ночную и летнюю баскетбольную лигу 3х3

Андрей Кириленко пообещал помочь проведению в Самаре крупных российских баскетбольных турниров

В Самаре планируют запустить летнюю, а также ночную баскетбольную лигу 3х3. Об этом стало известно на встрече губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и президента Российской федерации баскетбола Андреем Кириленко. Сейчас разработан логотип лиги. В Самаре баскетбол 3х3 популярен, ежегодно проходит фестиваль Samara Open, в этом году он пройдет в 12-й раз. Кроме того, появятся электронная система, с помощью которой любители спорта смогут посмотреть загруженность спортивных объектов и подобрать удобное время для занятий. «У нас есть договоренность по созданию спортивной цифровой платформы, чтобы человек мог зайти посмотреть, проживая в своем районе, какие площадки свободны, какие заняты, чтобы определить удобное время для занятий спортом. На недавней встрече в Москве с министром спорта Российской Федерации Олегом Матыциным мы обсуждали этот вопрос и получили одобрение. Мы будем пилотным регионом в этом проекте», - сказал губернатор. Андрей Кириленко пообещал помочь проведению в Самаре крупных российских баскетбольных соревнований, которые могут проходить во Дворце спорта на Молодогвардейской, когда его строительство будет закончено.