В Самарской области в ближайшие сутки ожидается сильный ветер

В Самаре будет сильный ветер Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в понедельник, 26 апреля, объявлен желтый уровень опасности из-за сильного ветра, сообщается в Приволжском УГМС.

По данным синоптиков, по области в ближайшие сутки ожидаются порывы ветра до 15-18 м/с. В сильный ветер рекомендуется укрыться в подъездах или подземных пешеходных переходах. Не стоит прятаться около деревьев, стен домов и рекламных конструкций.

В начале недели в Самарской области ожидается прохладная и дождливая погода. Температура воздуха днем будет не более +16 градусов, а ночью местами возможно всего +1.