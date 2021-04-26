Самарцы стали чаще продавать подержанные мотоциклы

В Самаре стали чаще продавать мотоциклы

В Самаре в этом году стали чаще продавать подержанные мотоциклы, выяснили эксперты «Авито Авто».

Так, в апреле объявлений о продаже стало на 6,9% больше, чем за аналогичный месяц годом ранее. Подросла и цена. В среднем мотоцикл можно купить за 250 тыс. рублей – это на 36,6% больше, чем в прошлом году.

Дешевле обходятся мопеды с пробегом, их в среднем можно купить за 40 тыс. рублей.

Спрос тоже возрос. В целом по стране подержанными мотоциклами стали интересоваться на 23,6% больше.

Чаще всего скутеры и мотоциклы покупают в Москве и Санкт-Петербурге, реже всего – в Вологде и Махачкале.