Самарцы выберут, какие общественные пространства будут ремонтировать

До 30 мая жители определят, какие общественные территории отремонтируют в следующем году

В понедельник, 26 апреля, партия «Единая Россия» и Минстрой РФ открыли голосование, по итогам которого определят, какие общественные пространства приведут в порядок в 2022-м году.

Проголосовать можно в общественных приемных партии, а также онлайн. Кроме того, волонтеры будут приезжать в отдаленные районы и проводить голосование там. Также активисты будут работать в торговых центрах.

В Самарской области в десяти городах жителям предстоит выбрать из сотни проектов, среди которых Итальянский пляж в Париже, Загородный парк в Самаре, скверы и пешеходные зоны в Отрадном, Похвистнево, Сызрани и других городах.

Голосование продлится до 30 мая. Голосовать могут желающие старше 14 лет.