Сотрудники предприятия «Тольяттикаучук» приняли участие в массовой высадке леса в Тольятти

Сотрудники предприятия проделали большой объем работы Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Тольятти впервые в 2021 году прошла массовая высадка лесных насаждений. Она состоялась в День Земли. Руководили мероприятием представители МКУ «Тольяттинское лесничество». Помогал на участках представители различных городских компаний, в том числе и сотрудники «Тольяттикаучука».

— Мы традиционно принимаем участие в высадке леса. Этот год не стал исключением. Очевидно, что лес важен в очистке воздуха и создании благоприятного микроклимата. Мы тоже стараемся делать наш город чище, — заявил главный инженер предприятия Павел Кубряков.

Отметим, что «Тольяттикаучук» помогает восстанавливать тольяттинский лес уже 10 лет. За этот период высажено более 40 га леса. Некоторые участвовали в акции впервые и очень довольны.

— Сбилась со счета, сколько посадила сегодня деревьев, но ничуть не устала и преисполнена ощущением важности и нужности проделанной работы. Спасибо организаторам за такую возможность! — делится специалист по охране труда Елена Волгарева.

За два с лишним часа рядом с санаторием «Лесное» высадили более 12,5 тысяч саженцев на площади 3 га. Работники предприятия «Тольяттикаучук» уже готовятся к новой высадке — 1 мая. В общей сложности за это время будет высажено 65 тысяч молодых деревьев на площади 27 га.