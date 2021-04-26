В Самарской области водитель без прав на «Приоре» вылетел в кювет

В Самарской области легковушка улетела с дороги. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

В Клявлинском районе в субботу, 25 апреля, поздно вечером «Лада Приора» вылетела в кювет. Об этом говорится в сообщении ГУ МВД России по Самарской области.

Авария произошла в 22:31. По данным полиции, 23-летний водитель автомобиля не справился с управлением и вылетел в кювет справа по ходу движения. Машина опрокинулась, в результате случившегося пострадал водитель, его отвезли в больницу с различными травмами.

Как оказалось, у молодого человека не было водительских прав. По факту произошедшего полицейские проводят проверку.

Ранее сообщалось, что в Сызрани машина сама поехала и сбила пешехода.