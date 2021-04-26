В Самарской области за сутки умерли семь женщин и пятеро мужчин Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре за сутки выявили 50 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперштабе.

Помимо областной столицы больше всего новых случаев в Тольятти (37), Новокуйбышевске (15) и Отрадном (11).

За сутки среди заразившихся умерли 12 человек. Из них семь женщин в возрасте от 56-ти до 89-ти лет, а также пятеро мужчин от 63-х до 88-ти лет.

Всего за сутки в Самарской области 184 новых случаев. С начала пандемии заразились 60 805 человек, из которых выздоровели 57 923. Не сумели справиться с коронавирусом 1 449 заразившихся.