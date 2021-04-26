В Самарской области посредники получали деньги за покупку прав в торговом центре

В Самарской области мужчину и женщину признали виновными в посредничестве во взяточничестве Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре вынесли приговор посредникам, мужчине и женщине, которые пытались передать деньги на покупку водительских прав для грузовика и автобуса.

По данным следственного управления СК РФ по Самарской области, в октябре прошлого года женщина в торговом центре через посредника получила 240 тысяч рублей, которые предназначались сотрудникам ГИБДД Чапаевска. За эти деньги они должны были выдать водительские права на автобус и грузовик без обучения и сдачи экзаменов.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Суд признал обоих посредников виновными и назначил женщине 2 года лишения свободы условно, мужчине – 2,5 года, тоже условно. Для обоих определен испытательный срок в два года.