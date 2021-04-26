С начала года за неправильную тонировку в Самарской области выписали 7,5 тысяч протоколов

В полиции проводят рейды, выявляя неправильную тонировку. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области с начала года составили 7,5 тысяч протоколов за неправильную тонировку, сообщили в региональной полиции.

Полицейские отмечают, что с начала года с наступлением теплых месяцев количество нарушений возросло. Если в январе выявили 1 142 нарушения, а в феврале – 688, то за неполный апрель – более 3,5 тысяч нарушений.

В полиции напоминают, что из-за тонированных стекол значительно ухудшается обзорность, особенно в темное время суток и при пасмурной погоде.

Как отмечают полицейские, водители нарушают правила, считая, что с тонированными стеклами их автомобиль выглядит лучше.