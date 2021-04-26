Стоимость проезда в дачных автобусах в Самаре не повысится

Скоро в Самаре начнут работать дачные маршруты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стоимость проезда на дачных автобусах в Самаре решили не повышать. Об этом сообщили во время заседания в самарской губернской думе.

С начала мая начнут работать 29 маршрутов, на которые направят 57 автобусов. Ходить транспорт будет по выходным, а также в пятницу и среду.

Дачные автобусы будут работать с мая по сентябрь, а также в октябре - осенью количество рейсов сократят, транспорт будет доступен только в выходные.

Цены на проезд и льготы принято решение сохранить на уровне 2019-го года. По пригородным маршрутам автобусы будут отходить от автостанции Аврора, Завода Металлург, Дома Печати, от поселка Управленческий, с улицы Георгия Димитрова, проспекта Ленина (Первомайская), Хлебной площади, улицы Бакинской, а также с пригородного автовокзала.