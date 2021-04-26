В детских садах Самарской области по запросу начнут давать тепло

В детских садах и школах начнут давать тепло по запросу Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В детсадах Самарской области вновь начнут давать тепло. Об этом сообщают в региональном правительстве.

Ранее в Самаре официально завершился отопительный сезон. При этом в регионе установилась прохладная погода, во многих домах, а также в детских садах холодно. По прогнозам синоптиков, как минимум до середины недели температура воздуха не поднимется выше +16 градусов.

Сейчас по заявке от школ и детских садов тепло там начнут включать снова. При этом, в жилые дома отопление возвращать не планируют.