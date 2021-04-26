В Самаре для самозанятых проведут онлайн-курс по основам интернет-маркетинга

Участие в онлайн-программе бесплатно

С 5 по 6 мая 2021 года самозанятые Самарской области смогут пройти курс по основам маркетинга. Образовательный интенсив анонсировал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

- Новый курс-концентрат позволит плательщикам налога на профессиональный доход расширить свои знания об интернет-маркетинге и получить необходимые навыки и инструменты для продуктивной работы, - рассказал Дмитрий Богданов.

Мероприятие пройдет в онлайн-формате, участие в программе абсолютно бесплатно.

У самозанятых появилась уникальная возможность «прокачать» свои знания в маркетинге и в продажах. В первый день занятий участникам расскажут о правильном позиционировании себя и своих товаров на рынке, помогут определить свою целевую аудиторию, а также разберут на примерах преимущества выпускаемой продукции. Второй день – практический, он будет посвящен применению полученных знаний и разработке стратегии продвижения своей продукции на рынке. В дополнение, самозанятые разберутся в основах таргетинга.

Зарегистрироваться на курс необходимо на сайте mybiz63.ru