В историческом центре Самары хотят возвести высотные здания в границах 122 квартала

В историческом центре могут появиться новые высотки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Администрация Самары назначила публичные слушания по теме высотной застройки в историческом центре Самары, в границах 122 квартала. Документ опубликован на сайте мэрии.

Согласно опубликованному документу, в границах улиц Буянова, Арцыбушевской, Ульяновской и Маяковского на участке площадью 4,8 тысяч квадратных метров, а также в границах Буянова, Арцыбушевской, Чкалова, Маяковского площадью 2,5 тысяч квадратных метров, планируется построить высотные дома.

До 15 мая 2021 года будут проведены публичные слушания по поводу предоставления разрешений на строительство и отклонение от предельных параметров. Свое мнение жители Самары смогут высказать с 1 по 11 мая.