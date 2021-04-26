Самарцев успокоили: магазины будут работать в нормальном режиме. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области не будут вводить запрет на продажу алкоголя в майские праздники. Такая информация ранее появилась в интернете, но официально Роспотребнадзор ее опроверг. Впрочем, в Самарской области продажа алкоголя может все-таки быть ограничена в день проведения Парада Победы - как это происходит обычно, в магазинах на улицах поблизости от площади Куйбышева. Правда, 9 мая Парад Победы будет достаточно малолюдным, но в эти дни будет также работать выставка военной техники. Два года назад продажу алкоголя ограничивали даже на первомай, но сейчас все праздничные шествия отменены.

Самарские врачи прокомментировали это решение и посоветовали горожанам все же на алкоголь не налегать. Даже если и продавать его будут в обычных количествах.

- Красной нитью проходит умеренность во всем, и это относится к алкоголю. Нет противопоказаний к малым дозам, например, бокал красного вина, а вот большие дозы, да еще и сдобренные жирной пищей - это опасно. Поэтому слово умеренность я бы распространил и на диету, и на употребление алкоголя. Я бы рекомендовал посвятить себя отдыху, прогулкам на свежем воздухе, даче. Хорошо отдохнуть в течение этих десяти дней - это точно не значит, что нужно злоупотреблять спиртным, - рассказал на радио "Комсомольская правда" главный внештатный терапевт Самарской области Олег Фатенков.

Как конкретно будут работать магазины и когда может быть ограничена продажа алкоголя, будет известно позже. КП-Самара будет следить за темой.