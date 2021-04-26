В Самарской области в майские праздники поликлиники будут работать с 8:00 до 20:00

Подробная информация в ближайшее время будет размещена на сайтах медучреждений Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области в предстоящие майские праздники с 1 по 10 мая работа поликлиник будет организована с 8:00 до 20:00, включая службу неотложной помощи и прививочные кабинеты. Об этом сообщили в правительстве Самарской области.

- С 1 по 10 мая 2021 года поликлиники будут работать с 8 утра до 8 вечера, включая включая работу фильтров для приема пациентов с симптомами ОРВИ, рентген диагностические отделения, пункты выдачи льготных лекарственных препаратов и препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, - сообщили в правительстве.

Кроме того, в праздничные дни будет налажена бесперебойная работа прививочных кабинетов и служба неотложной помощи. Напомним, служба скорой медицинской помощи работает круглосуточно, вне зависимости от праздников.