19 мая 2021 года в Самару прибудет тематический поезд «Мы — армия страны! Мы — армия народа!»

На самарский жд-вокзал поезд прибудет 19 мая 2021 года Фото: Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации

С 25 апреля 2021 года Министерство обороны Российской федерации проведет масштабную агитационно-пропагандистскую акцию «Мы — армия страны! Мы — армия народа!». Тематический поезд отправится из Москвы и сделает остановки в 51 городе, пройдя почти через всю страну. В 10 утра, 19 мая, поезд прибудет в Самару.

- Оформление вагонов поезда отражает героические страницы нашей славной истории, новейшие достижения Вооружённых Сил, развитие юнармейского движения и работу военных медиков в период пандемии, - рассказали в пресс-службе «Эшелона-2021».

На железнодорожных станциях от Москвы до Владивостока выступят творческие коллективы Министерства обороны, а также внутри поезда будет организована выставочная экспозиция, посвященная памяти Победы. Самарцы смогут посмотреть выставку и увидеть выступление военных с 10:00 до 14:00.