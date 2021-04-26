Жителям Самары объяснили, как им должны оплатить нерабочие дни

За нерабочие дни заплатят как за рабочие

Жителям Самарской области объяснили, как работодатель будет оплачивать нерабочие дни на майских праздниках в 2021 году. В министерстве труда региона прокомментировали появившийся на сайте федерального ведомства указ. Так здесь уточнили, что нерабочие дни подразумевают сохранение за работниками заработной платы. При этом каждая организация может определить число служащих и работников, которые будут обеспечивать ее функционирование в эти дни.

За работу в нерабочие дни оплата будет производиться по обычному тарифу, повышенной оплаты не будет, но ее может установить организация самостоятельно.

- Наличие в календарном месяце (май 2021 года) нерабочих дней не является основанием для снижения заработной платы работникам. Суммы расходов на эти цели относятся к расходам на оплату труда в полном размере, - уточнили в министерстве труда Самарской области.

Также важный момент: если в нерабочие дни сотрудник в отпуске, то отпуск на эти дни не продлевается, исключительно по желанию работника.