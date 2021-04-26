Армен Бенян призвал всех вакцинироваться, чтобы остановить смерти от коронавируса

Армен Бенян поделился опытом прививки Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян рассказал, что сам привился от коронавируса через полгода после перенесенного заболевания. И призвал всех жителей региона последовать его примеру, чтобы остановить смерти от COVID-19, особенно среди пожилых.

- Сегодня вакцинация помогает успешно вести борьбу с инфекцией. К сожалению, люди продолжают гибнуть, а число заболевших остается пусть стабильной, но и высокой. Прививка позволяет перенести болезнь в легкой форме, без серьезных проблем. Защитить себя и близких, - говорит Армен Бенян.

Он отметил, что сегодня в регионе представлены все три вакцины, причем все они имеют доказанную эффективность и все клинические испытания показали, что их действие сопоставимо и равнозначно. Процент побочных реакций одинаково низок и это позволяет применять вакцину для формирования коллективного иммунитета.