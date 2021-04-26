Самара
Еще
Радио
Самара
Еще
Радио
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество26 апреля 2021 21:29

Армен Бенян призвал всех вакцинироваться, чтобы остановить смерти от коронавируса

Министр здравоохранения отметил, что сегодня по-другому справиться с инфекцией не получится
Ольга АФАНАСЬЕВАОльга АФАНАСЬЕВА
КомментироватьОставить комментарий
Армен Бенян поделился опытом прививки

Армен Бенян поделился опытом прививки

Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян рассказал, что сам привился от коронавируса через полгода после перенесенного заболевания. И призвал всех жителей региона последовать его примеру, чтобы остановить смерти от COVID-19, особенно среди пожилых.

- Сегодня вакцинация помогает успешно вести борьбу с инфекцией. К сожалению, люди продолжают гибнуть, а число заболевших остается пусть стабильной, но и высокой. Прививка позволяет перенести болезнь в легкой форме, без серьезных проблем. Защитить себя и близких, - говорит Армен Бенян.

Он отметил, что сегодня в регионе представлены все три вакцины, причем все они имеют доказанную эффективность и все клинические испытания показали, что их действие сопоставимо и равнозначно. Процент побочных реакций одинаково низок и это позволяет применять вакцину для формирования коллективного иммунитета.