В Самаре жильцы многоквартирного дома заплатили за невыполненные работы по ремонту вентиляции

Причиненный ущерб составил более 240 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жильцы многоквартирного дома на проезде 9 Мая заплатили подрядчику более 240 тысяч рублей за ремонт вентиляционных труб и канализации. 50-летний мужчина похитил деньги, а работу фактически не выполнил. В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

- По версии следствия, в период с 2016 по 2018 год мужчина, выполняя заказ по текущему ремонту, внес в акты о выполненных работах недостоверные данные, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В настоящее время следствие продолжается. Мошенник находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.