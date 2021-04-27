Самара
Еще
Радио
Самара
Еще
Радио
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье27 апреля 2021 7:14

В Самарской области продлили самоизоляцию до 10 мая 2021 года

Подростки также не смогут посещать торговые центры без взрослых
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
КомментироватьОставить комментарий
Действующие ограничения продлили до конца майских праздников

Действующие ограничения продлили до конца майских праздников

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

26 апреля, в Самаре состоялось очередное заседание оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Участники штаба учли рекомендации Роспотребнадзора и продлили режим самоизоляции до конца майских праздников.

- Принято решение продлить действующие ограничения до 10 мая 2021 года, - сообщили на оперативном заседании.

Таким образом, продляется обязательная самоизоляция для людей в возрасте 65+, а детям и подросткам до 18 лет запрещено посещать торговые центры без сопровождения взрослых.

Напомним, на оперативном штабе министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян призвал всех самарцев пройти вакцинацию, чтобы остановить смерти от коронавируса. По его мнению, справиться другими способами с инфекцией невозможно.

Коронавирус Covid-19