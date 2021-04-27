В Самарской области продлили самоизоляцию до 10 мая 2021 года

Действующие ограничения продлили до конца майских праздников Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

26 апреля, в Самаре состоялось очередное заседание оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Участники штаба учли рекомендации Роспотребнадзора и продлили режим самоизоляции до конца майских праздников.

- Принято решение продлить действующие ограничения до 10 мая 2021 года, - сообщили на оперативном заседании.

Таким образом, продляется обязательная самоизоляция для людей в возрасте 65+, а детям и подросткам до 18 лет запрещено посещать торговые центры без сопровождения взрослых.

Напомним, на оперативном штабе министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян призвал всех самарцев пройти вакцинацию, чтобы остановить смерти от коронавируса. По его мнению, справиться другими способами с инфекцией невозможно.