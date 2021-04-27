В Самаре не будет праздничной демонстрации на 1 мая, а 9 мая разрешат заполнять трибуны лишь на 50%

Праздник будет, но с учетом всех ограничений Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 26 апреля, в Самаре состоялось заседание оперативного штаба, на котором обсудили организацию предстоящих майских праздников. С учетом непростой эпидемиологической обстановки, в Самарской области не будет демонстраций и массовых мероприятий в эти дни.

- 1 мая 2021 года не будет демонстрации и массовых мероприятий, но нужно позаботиться о том, чтобы создать праздничную атмосферу в парках, скверах, в городах и селах, - отметил губернатор Дмитрий Азаров.

В День весны и труда в крупнейших муниципалитетах Самарской области в парках и скверах будет играть фоновая музыка, а также будет дан старт сезону фонтанов. Стоит отметить, что на площадках не будет локаций для массового скопления людей, но, тем не менее, праздничную атмосферу создадут. Глава региона поручил продумать организацию досуга местных жителей, с учетом норм эпидбезопасности.

Что касается Дня Победы, 9 мая, то участники штаба рассмотрели возможность 50%-ой наполняемости трибун. Однако также будет действовать социальная дистанция и недопущение большого скопления людей.

- Давайте отработаем с Роспотребнадзором, с нашими санитарными врачами все организационные моменты: термометрию, недопущение скопления людей при прохождении на парад, средства индивидуальной защиты, социальную дистанцию на всех этапах, - поручил Дмитрий Азаров.