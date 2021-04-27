В Самаре на строительство моста через реку Сок выделили 750 миллионов рублей

Мост откроют уже в 2021 году

В понедельник, 26 апреля, на заседании комиссии в Самаркой губернской думе перераспределили бюджет для увеличения финансирования дорожного хозяйства.

Самарская область получила дополнительно 4 миллиарда 591 миллионов рублей из федерального бюджета. Эти средства были распределены на строительство трех объектов в Самарской области, в том числе 750 миллионов было выделено на строительство моста через реку Сок.

Привлечение дополнительных средств из федерального бюджета позволит завершить строительство объектов раньше намеченного срока. Мостовой переход через реку Сок должны ввести в эксплуатацию уже в этом году.

Также средства распределили на строительство 2-го этапа мостового перехода «Фрунзенский» и на реконструкцию автодороги «Тольятти-Ягодное».