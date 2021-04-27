1 мая в Самарской области откроют сезон фонтанов

В Самаре включат фонтаны первого мая Фото: Евгений КОТМЫШЕВ

В Самарской области первого мая откроют сезон фонтанов. В этот день не будут проходить традиционные шествия и демонстрации - из-за эпидемиологической обстановки. Но губернатор Дмитрия Азаров поручил сделать все, чтобы у людей было весеннее и праздничное настроение. Особую атмосферу решили создать в парках и скверах города.

- Коллеги, договорились по крупнейшим муниципалитетам, что будет фоновая музыка, старт сезона фонтанов. Локально, по площадкам, не создавая условий для скопления людей, нарушения социальной дистанции, с заботой об общественном здоровье, тем не менее праздничную атмосферу создадим, - отметил губернатор на заседании оперативного штаба.

Каждый год открытие сезона фонтанов становится ярким и интересным событием. В Самаре в этот день запускают и светомузыкальный фонтан на набережной, и каскадные фонтаны на площади Славы.

Также в майские праздники могут быть организованы праздничные мероприятия - но скопления народа должны быть исключены. Как это будет сделано, пока подумают главы муниципалитетов.