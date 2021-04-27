С 1 мая 2021 года увеличится частота полетов из Самары в Дубай

Еще один рейс в Дубай появится с 1 мая Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 1 мая 2021 года увеличат количество авиарейсов из Самары в Дубай. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Курумоч.

- Полеты в крупнейший город ОАЭ авиакомпания Azur Air будет выполнять раз в неделю. По субботам, в 03:45 самолет Boeing 767-300 будет вылетать из аэропорта Курумоч, прибытие в Дубай – в 8:30, - сообщили представители самарского аэропорта.

Обратный рейс будет осуществляться по воскресеньям – из Дубай вылет в 00:30, прибытие в Самаре в 05:20. Продолжительность рейса – 5 часов.