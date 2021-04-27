Проектирование индустриального парка «Преображенка-2» начнется в этом году

Строительство начнется в следующем году

В этом году начнется проектирование инженерных систем промпарка «Преображенка-2», а в следующем году начнется строительство инфраструктуры.Об этом сообщил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

- Динамичное развитие первой очереди «Преображенки» дает уверенность в том, что новая площадка будет не менее востребованной у инвесторов, - отметил Дмитрий Богданов.

Отметим, что с 2014 года в Волжском районе и в Чапаевске резиденты создали более 4,5 тысячи рабочих мест, выплатили в бюджет региона более 600 миллионов рублей налогов. Также сейчас ведутся переговоры с потенциальными инвесторами индустриального парка «Новосемейкино».

В настоящее время Самарская область занимает лидирующие позиции среди регионов по уровню развития промышленных и технологических парков. Площадки промпарков предоставляют инвесторам земельные участки со всей необходимой инфраструктурой, а также налоговые льготы и преференции, что является привлекательным для резидентов технопарков Самарской области.