На второй очереди Фрунзенского моста начали укладывать асфальт

После завершения строительства улучшится транспортная доступность Новокуйбышевска и Южного города Фото: СГД

Видеоблогер из Самары Евгений Щёкин опубликовал видео с квадрокоптера, на котором запечатлено строительство второй очереди Самарского моста. Компания-подрядчик вышла на новый этап работ – началась укладка асфальтного покрытия.

В комментариях в социальных сетях местные жители задались вопросом, почему укладка асфальтного покрытия ведется не с начала дороги, а с середины. Некоторые предполагают, что именно с этой прилегающей дороги, которая как раз и выходит на середину, удобнее всего подъезжать технике. Тем не менее, многие заметили, что новую дорогу делают с большим количеством песка.

- Щебеночно-цементная-песчаная смесь –это одно из лучший оснований, которое не подвергается усадке и не пучится от времени и загруженности дороги, - объяснил самарец.

Напомним, что Самарская область получила дополнительные средства из федерального бюджета, которые были распределены на финансирование дорожного хозяйства. На строительство 2-го этапа мостового перехода «Фрунзенский» было направлено 2 миллиарда рублей, что позволит ввести объект в эксплуатацию раньше намеченного срока.