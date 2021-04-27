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Происшествия27 апреля 2021 11:21

В Самарской области женщина снимала порнографию со своей пятилетней дочерью

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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За распространение порнографии с несовершеннолетним мать пойдет под суд

За распространение порнографии с несовершеннолетним мать пойдет под суд

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Безенчукским межрайонным следственным отделом завершено расследование уголовного дела по части 2 статьи 242.1 УК РФ «Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних».

- По версии следствия, с мая по август 2011 года жительница Безенчукского района снимала и распространяла третьим лицам порнографические фотографии своей пятилетней дочери, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Самарской области.

Следователем была собрана достаточная доказательная база. В настоящее время уголовное дело было передано в районный суд для рассмотрения по существу.

Криминал