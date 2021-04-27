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Общество27 апреля 2021 11:32

Тольяттикаучук первыми в регионе организовали вакцинацию рабочих на территории предприятия

Теперь у сотрудников появилась возможность сделать прививку от коронавируса прямо на рабочем месте
Валерий СОКОЛОВ
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Прививку сделали почти 250 рабочих предприятия

Прививку сделали почти 250 рабочих предприятия

Массовая вакцинация населения Самарской области началась в феврале этого года. Для сотрудников «Тольяттикаучука» и подрядных организаций была организована вакцинация от коронавируса в отдельных кабинетах на базе городских поликлиник №2 и №4. Сейчас у сотрудников появилась возможность сделать прививку прямо на рабочем месте.

- Предприятие работает в непрерывном режиме, поэтому для удобства сотрудников было принято решение организовать вакцинацию в помещении здравпункта на территории «Тольяттикаучука», - рассказала заведующая здравпунктом предприятия «Тольяттикаучук» Ирина Туманова

В настоящее время прививку сделали 256 сотрудников предприятия и 44 рабочих подрядных организаций. Вакцинация проводится два-три раза в неделю в плановом порядке по предварительной записи. Перед прививкой рабочие сдают общий анализ крови, который показывает наличие воспалительных процессов в организме, чтобы избежать в дальнейшем негативных последствий от прививки.