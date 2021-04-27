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Общество27 апреля 2021 12:06

В Новокуйбышевске умер ветеран, которого выселяла из квартиры неродная внучка

Буквально на прошлой неделе прокурор добился отмены решения суда о выселении пенсионера из квартиры
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Александр Осипович скоропостижно скончался через несколько дней после оглашения положительного решения суда

Александр Осипович скоропостижно скончался через несколько дней после оглашения положительного решения суда

Фото: СОЦСЕТИ

25 апреля 2021 года, в Новокуйбышевске скончался 92-летний пенсионер, которого выселяла через суд неродная внучка. Об этом сообщил портал НСК63.

За судьбу дедушки переживала вся Самарская область, как только новость попала в региональные СМИ. Напомним, Александр Осипович подписал дарственную на внучку со стороны своей покойной жены, своих детей у пенсионера не было. Через некоторое время внучка попросила дедушку покинуть квартиру, которая по документам принадлежит ей. Дело рассматривали в суде около полугода.

- В суде ветерана обязали покинуть квартиру, однако прокурор Новокуйбышевска подал апелляцию. 21 апреля суд принял решение внести изменение и постановил, что ветеран имеет право пользоваться квартирой еще три года, - рассказали в областной прокуратуре.

Однако этим правом пенсионер не успел воспользоваться и через несколько дней скончался.