В Новокуйбышевске умер ветеран, которого выселяла из квартиры неродная внучка

Александр Осипович скоропостижно скончался через несколько дней после оглашения положительного решения суда Фото: СОЦСЕТИ

25 апреля 2021 года, в Новокуйбышевске скончался 92-летний пенсионер, которого выселяла через суд неродная внучка. Об этом сообщил портал НСК63.

За судьбу дедушки переживала вся Самарская область, как только новость попала в региональные СМИ. Напомним, Александр Осипович подписал дарственную на внучку со стороны своей покойной жены, своих детей у пенсионера не было. Через некоторое время внучка попросила дедушку покинуть квартиру, которая по документам принадлежит ей. Дело рассматривали в суде около полугода.

- В суде ветерана обязали покинуть квартиру, однако прокурор Новокуйбышевска подал апелляцию. 21 апреля суд принял решение внести изменение и постановил, что ветеран имеет право пользоваться квартирой еще три года, - рассказали в областной прокуратуре.

Однако этим правом пенсионер не успел воспользоваться и через несколько дней скончался.