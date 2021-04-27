В Самаре на майские праздники потеплеет до +20 градусов

Длинные выходные порадуют самарцев солнечной погодой и теплом Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Май 2021 года в Самарской области начнется с теплой погоды до +20 градусов. Однако до конца этой недели все еще будет прохладно – температура воздуха будет колебаться в пределах +10…+15 градусов.

30 апреля, по прогнозу синоптиков, воздух прогреется до +16 градусов, а уже 1 и 2 мая до +20 градусов.

Самым теплым днем в майские праздники будет среда, 5 мая. Синоптики обещают по-настоящему летнюю погоду до +25 градусов, без осадков.