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Общество27 апреля 2021 12:53

В Самаре на майские праздники потеплеет до +20 градусов

А 5 мая синоптики обещают до +25
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Длинные выходные порадуют самарцев солнечной погодой и теплом

Длинные выходные порадуют самарцев солнечной погодой и теплом

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Май 2021 года в Самарской области начнется с теплой погоды до +20 градусов. Однако до конца этой недели все еще будет прохладно – температура воздуха будет колебаться в пределах +10…+15 градусов.

30 апреля, по прогнозу синоптиков, воздух прогреется до +16 градусов, а уже 1 и 2 мая до +20 градусов.

Самым теплым днем в майские праздники будет среда, 5 мая. Синоптики обещают по-настоящему летнюю погоду до +25 градусов, без осадков.