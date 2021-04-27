Самара
Еще
Радио
Самара
Еще
Радио
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье27 апреля 2021 13:05

Подросткам Самары запретили посещать торговые центры на майские праздники

Оперштаб продлил действующие коронавирусные ограничения до 10 мая
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
КомментироватьОставить комментарий
Запрет на посещение ТЦ подростками продлили до конца майских праздников

Запрет на посещение ТЦ подростками продлили до конца майских праздников

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В понедельник, 26 апреля, состоялось оперативное заседание в правительстве Самарской области. В связи с непростой эпидемиологической обстановкой было принято решение продлить действующие коронавирусные ограничения в регионе.

Таким образом, детям и подросткам до 18 лет запрещается посещение торговых центров без сопровождения взрослых до 10 мая 2021 года.

Кроме того, была продлена самоизоляция для пожилых самарцев в возрасте от 65 лет.

Напомним, по данным на 27 апреля, в Самарской области за сутки коронавирусом заболели еще 183 человека. Всего в регионе зарегистрировано 60 988 инфицированных.

Коронавирус Covid-19