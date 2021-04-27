Подросткам Самары запретили посещать торговые центры на майские праздники

Запрет на посещение ТЦ подростками продлили до конца майских праздников Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В понедельник, 26 апреля, состоялось оперативное заседание в правительстве Самарской области. В связи с непростой эпидемиологической обстановкой было принято решение продлить действующие коронавирусные ограничения в регионе.

Таким образом, детям и подросткам до 18 лет запрещается посещение торговых центров без сопровождения взрослых до 10 мая 2021 года.

Кроме того, была продлена самоизоляция для пожилых самарцев в возрасте от 65 лет.

Напомним, по данным на 27 апреля, в Самарской области за сутки коронавирусом заболели еще 183 человека. Всего в регионе зарегистрировано 60 988 инфицированных.