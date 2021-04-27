В Минобрнауки Самарской области рассказали, при каких условиях будут проведены последние звонки и выпускные

Окончательное решение будет принимать директор школы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В министерстве образования и науки Самарской области озвучили условия проведения выпускных и последних звонков в школах региона.

- Если праздник в школе будет организован в соответствии с требованиями постановления главного санитарного врача РФ №16 от 30.06.2020 года, то в этом случае санитарные правила нарушаться не будут. Однако этот вопрос необходимо решать непосредственно с директором учебного заведения, - сообщили в Минобрнауки региона.

Отметим, что согласно постановлению, что проведение массовых мероприятий, с участием разных классов, запрещено. Кроме того, необходимо придерживаться социальной дистанции и обязательно носить маску. Также при входе в учебное заведение необходимо организовать проведение термометрии