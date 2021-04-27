Самарских дошколят научили правильно сортировать мусор

Молодые специалисты КНПЗ показали детям, как сделать оригами из переработанной бумаги. Фото: Анна ФЕДОРОВА

В День Земли, который отмечается 22 апреля, нефтепереработчики решили экологически просветить самых маленьких земляков - воспитанников детского сада №466. Ребята из старшей группы узнали, сколько мусора в год «производит» человек, и как долго природа разлагает самую обычную батарейку. Приобрели дети и полезные знания о том, как помочь окружающей среде – раскладывать отходы в разные контейнеры. Куда что класть, запомнить легко – по цветам. В синий – бумагу и картон, в зеленый – стекло (кроме зеркал и градусников), в желтый – пластик и металл. После игры «Просто разделяй» ребята учились складывать оригами из бумаги, полученной с помощью переработки из макулатуры. А чтобы и целлофановых пакетов в обиходе стало меньше, нефтепереработчики предложили детям полезный мастер-класс по росписи тканевых сумок.

- На заводе мы уже давно собираем в отдельные контейнеры пластиковую тару, бумагу, отработанные батарейки, ветошь, – рассказала инженер отдела охраны окружающей среды АО «КНПЗ» Надежда Лызина. – Сдаем на переработку макулатуру, пластиковые крышечки. Сегодня мы постарались привить эти навыки и дошкольникам. Надеемся, что несложные действия, позволяющие сохранять чистоту окружающей среды, войдут у них в привычку, станут образом жизни.